Лихач на дороге: за агрессивное вождение нарушителя накажут по всей строгости (ВИДЕО)

0

Национальная патрульная инспекция выступила с комментариями к видео, размещенному в социальной сети, на котором водитель автомобиля “лихачит” на кольцевой развязке на улице Каля Орхеюлуй.

В инспекции намерены идентифицировать нарушителя. Согласно законодательству, агрессивное поведение водителей на дороге и нарушение ПДД наказывается штрафом и 5 штрафными пунктами, неоплачиваемой общественной работой на срок от 20 до 40 часов, либо арестом на срок от 3 до 15 дней. Во всех случаях нарушителя могут лишить права на управление автомобилем на срок от 6 месяцев до одного года.