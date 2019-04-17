Лихач на дороге: за агрессивное вождение нарушителя накажут по всей строгости (ВИДЕО)

Лихач на дороге: за агрессивное вождение нарушителя накажут по всей строгости (ВИДЕО)

Национальная патрульная инспекция выступила с комментариями к видео, размещенному в социальной сети, на котором водитель автомобиля “лихачит” на кольцевой развязке на улице Каля Орхеюлуй.

В инспекции намерены идентифицировать нарушителя. Согласно законодательству, агрессивное поведение водителей на дороге и нарушение ПДД наказывается штрафом и 5 штрафными пунктами, неоплачиваемой общественной работой на срок от 20 до 40 часов, либо арестом на срок от 3 до 15 дней. Во всех случаях нарушителя могут лишить права на управление автомобилем на срок от 6 месяцев до одного года.

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