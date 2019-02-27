Лихач на BMW проехал мимо патрульных на скорости 155 км/ч: ему грозит штраф почти в 30 тысяч и лишение прав

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Водитель не только превысил скорость более чем на 40 км/ч, но и отказался выполнять требование патрульных. Более того, после его задержания было выявлено ещё одно нарушение.

Вчера, 26 февраля, патрульные, находясь вблизи села Бачой, «поймали» радаром автомобиль BMW X6, который ехал со скоростью 155 км/ч. Водителю приказали остановиться, однако он отказался и продолжил путь, не снижая скорости. В связи с этим патрульные передали сигнал другому экипажу. В результате оперативного вмешательства экипажа полиции водитель был остановлен в селе Екатериновка Чимишлийского района. Водителем оказался 47-летний житель Комрата.

Таким образом, за превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги, более чем на 40 км/ч водитель получил штраф в размере 1 800 леев с начислением 5 штрафных пунктов. Кроме этого, было установлено, что лобовое стекло и окна передних дверей автомобиля затонированы, что запрещено законом. В связи с этим водитель получил ещё 1 200 леев штрафа плюс 3 штрафных пункта.

А за невыполнение законного указания остановить транспортное средство патрульный забрал у водителя права, которые будут переданы в суд для определения соответствующего наказания. В этом случае лихачу грозит штраф от 17 000 до 25 000 леев, а также неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов в обоих случаях с лишением права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.