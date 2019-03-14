Лихач из Бендер попал в больницу после того, как сел пьяным за руль

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Авария произошла вечером 12 марта в Бендерах. 28-летний житель города, двигаясь на электровелосипеде, не справился с управлением и врезался в дерево. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Пострадавшего с переломами нескольких шейных позвонков госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Как удалось выяснить, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, дорогостоящий велогибрид бендерчанин взял покататься у 17-летнего знакомого.

По факту происшествия проводится разбирательство. Обстоятельства инцидента выясняются.