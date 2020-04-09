Лихач из Англии “убегал” от коронавируса на скорости 210 км/ч

0

Полицейские поймали жителя Англии во время езды со скоростью 210 км/ч. Мужчина мчался по автомагистрали и сказал правоохранителям, что пытался “убежать” от коронавируса.

Инцидент произошёл в минувший вторник, пишет digi24.ro со ссылкой на местную прессу. Позже на странице местной полиции в Твиттере появилось сообщение, цитирующее ответ нарушителя: “Я думал, что если буду ехать быстрее, у меня будет меньше шансов подхватить коронавирус”.

Как сообщает британская полиция, многие водители в последнее время пользуются тем, что дороги более свободные, и поэтому превышают скорость.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.