Лидеры ДПМ привели Молдову к мировой изоляции, превратили ее в серую зону контрабанды и преступности, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Господа демократы отчаянно пытаются очернить и дискредитировать любой шаг новой власти. Даже если он на благо граждан!

Теперь они недовольны голосованием за новый регламент ПАСЕ, который позволит российской делегации вернуться на заседание этой европейской структуры. За возврат России проголосовало 37 из 47 стран. Среди них ключевые страны ЕС: Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Голландия, Бельгия, Ирландия, Чехия и даже половина делегации Румынии!

Господа, а вы в своем уме?

1) То есть, Нэстасе должен был пойти против воли самых крупных держав Евросоюза, а потом утверждать, что является сторонником Евросоюза?

2) Он должен был плюнуть в лицо самым крупным спонсорам Европы, а потом идти и просить разморозить макрофинансовую помощь в 100 млн. евро от этих самых спонсоров?

3) Он должен был истерить, кричать, покинуть зал ПАСЕ вместе с Украиной, Грузией и Прибалтикой, а потом вернуться обратно, как это сделали прибалты и грузины, и сказать, что его неправильно поняли? И как бы мы выглядели в глазах европейцев?

4) Нэстасе должен был сделать выпад против России аккурат в тот же день, когда президент Додон добился снятия НДС и таможенных пошлин на нашу сельхозпродукцию в Россию? И аккурат перед началом переговоров с РФ о новом газовом контракте и, возможно, скидке на газ? А потом долго объяснять нашим фермерам и крестьянам, почему их сливы и яблоки гниют в садах?!

Выводы следующие:

1. Конечно, хорошо защищать и продвигать интересы Украины. Но, может иногда нужно продвигать и свои национальные интересы? Напомним, что Россия – первый торговый партнер Украины даже по итогам 2018 года, самый крупный поставщик газа! У самого Порошенко заводы “Рошен” в России. То есть, полного разрыва отношений у РФ и Украины нет. Так зачем нам идти на это?

2. С Украиной у нас тоже хватает проблем.

– Украина не отказалась от строительства 7 гидроэлектростанций на Днестре, что лишит нас питьевой воды;

– запретила преподавание на румынском/молдавском языке в школах;

– пропустила через свою территорию Плахотнюка и Шора, позволив им сбежать;

– режим Порошенко работал в связке с ДПМ по контрабанде янтаря, спирта, наркотиков! Это факт;

3. Лидеры ДПМ были нерукопожатны. Они привели Молдову к мировой изоляции, превратили ее в серую зону контрабанды и преступности. И они хотят, чтобы так было и всегда…

Скажу прямо: так было, но так больше не будет. И зависит это от нас всех.