Лидеры “Акум” обвинены в популизме: Пока нет руководства парламента и функционирующего правительства, ни один из предлагаемых законов не может быть принят

0

Ни один из предлагаемых блоком “Акум” законов не сможет быть проголосован до тех пор, пока не будет избрано новое руководство парламента, а многие из инициатив не могут быть приняты и, уж тем более, реализованы, пока у Молдовы не будет нового функционирующего правительства. Об этом секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан заявил в рамках брифинга для прессы.

– Для спасения страны нужно парламентское большинство. “Акум” заявил, что не желает этого большинства. То есть, их заявления и подход являются популистскими и демонстрируют некомпетентность по отношению к рабочим механизмам в законодательном органе. Это может подтвердить любой студент-первокурсник факультета права. Повторяю: для принятия законов и осуществления перестановок, предлагаемых блоком “Акум”, нужны председатель и вице-председатели парламента, Постоянное бюро, комиссии, а также правительство. Мы, социалисты, считаем неправильным, чтобы одни беззакония сменялись другими, как себе это представляют лидеры “Акум”. Государственные институты могут быть качественно реформированы только законными путями путем осуществления комплексных процессов и формирования парламентского большинства и нового правительства, – сказал он.

Напомним, несмотря на категорический отказ “Акум” от участия в переговорах с Партией социалистов, блок призвал избранных депутатов поддержать предложенный им пакет законов. Речь, в частности, идет о принятии Парламентской декларации о захваченном характере государственных институтов; внесении изменений в нормативную базу, необходимых для отставки ряда госруководителей; отмене смешанной избирательной системы; создании трех парламентских расследовательных комиссий и принятии так называемого закона Магнитского.