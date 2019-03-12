Лидеры “Акум” обвинены в популизме: Пока нет руководства парламента и функционирующего правительства, ни один из предлагаемых законов не может быть принят

Лидеры “Акум” обвинены в популизме: Пока нет руководства парламента и функционирующего правительства, ни один из предлагаемых законов не может быть принят

Ни один из предлагаемых блоком “Акум” законов не сможет быть проголосован до тех пор, пока не будет избрано новое руководство парламента, а многие из инициатив не могут быть приняты и, уж тем более, реализованы, пока у Молдовы не будет нового функционирующего правительства. Об этом секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан заявил в рамках брифинга для прессы. 

– Для спасения страны нужно парламентское большинство. “Акум” заявил, что не желает этого большинства. То есть, их заявления и подход являются популистскими и демонстрируют некомпетентность по отношению к рабочим механизмам в законодательном органе. Это может подтвердить любой студент-первокурсник факультета права. Повторяю: для принятия законов и осуществления перестановок, предлагаемых блоком “Акум”, нужны председатель и вице-председатели парламента, Постоянное бюро, комиссии, а также правительство. Мы, социалисты, считаем неправильным, чтобы одни беззакония сменялись другими, как себе это представляют лидеры “Акум”. Государственные институты могут быть качественно реформированы только законными путями путем осуществления комплексных процессов и формирования парламентского большинства и нового правительства, – сказал он. 

Напомним, несмотря на категорический отказ “Акум” от участия в переговорах с Партией социалистов, блок призвал избранных депутатов поддержать предложенный им пакет законов. Речь, в частности, идет о принятии Парламентской декларации о захваченном характере государственных институтов; внесении изменений в нормативную базу, необходимых для отставки ряда госруководителей; отмене смешанной избирательной системы; создании трех парламентских расследовательных комиссий и принятии так называемого закона Магнитского.

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