Лидер ПСРМ: Молдову спасет не внешнее финансирование, а мудрое руководство (ВИДЕО)

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На Партию социалистов никто не давит. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. Вместе с тем, политик поделилась впечатлением, что некоторые “правые” партии работают под натиском западных структур.

– Во-первых, это видно: не может партия говорить, что не может ничего уступить. У меня создается впечатление, что им так продиктовали. Если сделаете так, добьетесь этого – получите внешнее финансирование. Иначе откуда такая уверенность говорить о том, что «только мы можем привести внешнее финансирование»? – сказала она.

Лидер ПСРМ выразила уверенность, что займы и гранты не спасут нашу страну. Однако решение, по мнению Гречаный, все же есть.

– Молдову может спасти мудрое руководство, в том числе парламента и правительства, которое будет работать в интересах граждан, а не в интересах другой страны. Все внешнее финансирование, которое было до сих пор, было не инвестиционным. Это было финансирование на потребление, что загоняет нас глубоко в долговую яму. А это – прямое внешнее управление страной, – подытожила она.