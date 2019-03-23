Лидер криминальной банды из Молдовы получил тюремный срок в Англии

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Полиция Великобритании обезвредила преступную группировку, возглавляемую гражданином Молдовы. Члены ОПГ путешествовали из Восточной Европы в Великобританию для того, чтобы клонировать банковские карты и получать их данные.

Преступники из Восточной Европы прибывали в Англию для того, чтобы заполучить данные банковских счетов в банкоматах до того, как приехать домой миллионерами, пишет deshide.md. Всего одной криминальной банде, оснащённой сканирующим устройством, удалось украсть 3 миллиона фунтов за несколько дней после клонирования банковских карт и личных данных.

Согласно полученным данным, органы правопорядка получили информацию о том, что гражданин Молдовы Олег Борта, который является главой ОПГ, направляется в Великобританию. После того, как он прибыл в Лондон, полицейские преследовали его, пока он путешествовал по Англии. На этот раз Борта «работал» в провинциальных городах, так как там меньше полиции и камер видеонаблюдения.

Вскоре Олег Борта был задержан в аэропорту, где у него была назначена встреча с сообщником. В ходе обысков на дому правоохранители обнаружили специальное оборудование, с помощью которого копировались пин-коды и данные карты, а также ноутбук, используемый для хранения личных данных жертв мошенничества.

В результате анализов телефонных звонков, а также информации, хранившейся на электронных носителях членов банды, было установлено, что преступникам удалось клонировать 11 000 банковских карт. В связи с этим Олег Борта и его сообщник Василий Мереакре были приговорены к 7 годам и соответственно 5,5 годам лишения свободы.