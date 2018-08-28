“Лицо” протестующей проевропейской оппозиции: от русскоязычных потребовали не говорить “по-свински” (ВИДЕО)

Безобразный скандал с фашистским “душком” был снят на видео на воскресном протесте.

На кадрах запечатлено, как протестующие, вышедшие на ПВНС по призыву “правой оппозиции” во главе с Санду и Нэстасе, накинулись на группу русскоязычных. С невероятной агрессией они принялись требовать от тех говорить на государственном языке, а не “по-свински”, то есть по-русски. “Досталось” и оператору, снимавшему происходящее: сторонник Санду и Нэстасе выбил у него из рук фотоаппарат, запрещая снимать.

– Вот это – типичные представители активистов, поддерживающих PLDM, PAS, DA. И речь тут не только и не столько о русскоязычных. Людям, сторонящимся фашизма во всех его проявлениях, людям, не согласным с радикальным национализмом во всех его формах, на протестах с подобными личностями и поддерживаемыми ими партиями – PLDM, PAS, DA – делать НЕЧЕГО. От слова совсем, – прокомментировал инцидент общественный деятель, председатель общественной организации “ЗАРЯ – За русский язык” Михаил Ахремцев.

Стоит отметить, что ранее Андрей Нэстасе на митинге после того, как стало известно решение ВСП о непризнании выборов в Кишиневе, обратился к русскоязычному населению, прося поддержки и заявляя, что язык общения не имеет значения.

Внимание, в видео ненормативная лексика!