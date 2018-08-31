«Личность планетарного масштаба». Артисты и политики — об Иосифе Кобзоне

На 81 году жизни скончался певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В четверг, 30 августа, на 81 году жизни скончался советский и российский певец, политик, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся почти полтора десятка лет. Певец будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Владимир Путин направил родным и близким певца телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования.

«Иосиф Давыдович Кобзон был поистине народным артистом, выдающимся представителем отечественной культуры, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства. Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. Талантом, творческой щедростью, своими замечательными песнями, над которыми не властно время, заслужил искреннюю любовь миллионов людей. Светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в опубликованной телеграмме.

Советник президента по культуре Владимир Толстой назвал Кобзона «легендарной личностью абсолютно планетарного масштаба».

«Это действительно один из самых талантливых людей, и с такой судьбой невероятной. Он был популярен в Советском Союзе, остался популярен в наши времена. Выступал практически до последнего дня», — сказал Толстой ТАСС.

«Если о ком-то можно сказать: „жизнь как песня“ — это об Иосифе Давыдовиче. Его песни и его поступки от первого мгновенья до последнего не расходятся друг с другом. Его песни — о том, что жила бы страна родная, и нет других забот. И его жизнь такая же», — заявил министр культуры Владимир Мединский.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге в Twitter, что Иосиф Кобзон — «главный голос страны и нескольких поколений».

Главный голос страны и нескольких поколений – таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким. Президент Чечни Рамзан Кадыров также выразил искренние соболезнования семье, родным и близким певца и напомнил, что первым почетным званием Кобзона было «заслуженный артист ЧИАССР».

Актер Валентин Гафт рассказал Пятому каналу, что Кобзон «вызывал уважение, был красив, мощный».

«Он заслужил, чтобы его уважали и любили. Это был мужчина высшего класса. Буду помнить, и все мы будем помнить его как пример жизни. Он пел про жизнь и давал людям возможность пережить горе, болезнь, был авторитетным артистом», — сказал Гафт.

Глава Союза композиторов России Алексей Рыбников назвал Кобзона символом «огромного пласта нашей истории, истории нашей эстрады, культуры».

Лев Лещенко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Кобзон «олицетворял своей жизнью и творчеством целую эпоху».

«Все эти годы он был невероятным творцом, человеком с широченной душой, который просто не мог пройти мимо человеческой боли, человеческих страданий», — сказал Лещенко.

Николай Басков считает, что Иосиф Кобзон — это артист, который ассоциируется с Россией.

«Личность и политик, который пользовался беспрекословным уважением, и я считаю, что он герой для нашей страны», — сказал он.

«Это огромнейшая потеря, несоизмеримо ни с чем. Это человек-подвиг, человек-легенда, человек, который столько сделал для России, для искусства. Это антология советской и российской песни», — приводит ТАСС слова поэта-песенника Ильи Резника.

«Иосиф Давыдович был человеком многих незауряднейших талантов, являлся ярчайшей личностью в истории нашей страны», — сказал композитор Давид Тухманов.

Певица Валерия, которая училась у Кобзона в институте имени Гнесиных, узнала о смерти своего учителя перед выступлением в Нижневартовске. Она начала концерт с минуты молчания и сказала, что уход Кобзона — огромная потеря для российской культуры.

«Великий артист! И личность, масштабов которой не измерить», — сказала Валерия со сцены.