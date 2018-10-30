Лица, не принимающие мер по борьбе с амброзией, будут оштрафованы

Владельцев земельных участков обяжут принимать меры для борьбы с распространением сорняка. Новые правила отражены в законопроекте о внесении изменений в Земельный кодекс и Кодекс РМ о правонарушениях. Поправки отправлены на рассмотрение парламента.

Авторы законодательной инициативы предлагают штрафовать лица, которые не принимают мер по борьбе с распространением сорняков, в частности амброзии. Физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1500 леев, а юридические – до 6000 леев. Штрафы будут взиматься Инспекцией по охране окружающей среды, пишет hotnews.md.

Изменения также касаются полномочий правительства по разработке мер защиты земель, включая борьбу с распространением сорняков. Районные, муниципальные, а также городские и сельские советы будут следить за использованием и охраной земельных участков.

Проект обсуждался на заседании юридической комиссии по назначениям и иммунитету, комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, комиссии по окружающей среде и региональному развитию, комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Предлагаемые поправки помогут снизить негативное воздействие амброзии на здоровье населения. Известно, что это растение вызывает тяжелые аллергические реакции. ​​Эксперты Европейской комиссии назвали амброзию «чрезвычайно опасным для здоровья растением».