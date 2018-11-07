Либералы выступили против увеличения зарплат дидактическим кадрам в Кишиневе (ВИДЕО)

На состоявшемся вчера заседании Постоянного бюро Муниципального совета Кишинева важные проекты Партии социалистов не были включены в повестку предстоящего заседания Мунсовета. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан.

В частности, по его словам, была отклонена инициатива о 20%-ной надбавке к зарплатам дидактическим кадрам муниципия Кишинев. Категорически против этого предложения выступили либералы, отметил он. Чебан подчеркнул, что не услышал ни единого внятного аргумента в пользу отказа и выразил уверенность, что средства на повышение есть. Тем временем ситуация с дидактическими кадрами в муниципии остается очень сложной, добавил он.

Председатель фракции ПСРМ также отметил, что ранее, по инициативе социалистов, надбавки к зарплатам были приняты для многих категорий бюджетников. Чебан подчеркнул, что возглавляемая им фракция вновь попытается внести проект о надбавке к зарплатам дидактических кадров на ближайших заседаниях МСК и надеется на поддержку инициативы другими советниками.

Кроме того, по словам социалиста, была отклонена инициатива об упрощении процедуры выделения компенсаций на аренду жилья молодым специалистам-бюджетникам, а также другие важные инициативы фракции ПСРМ. Чебан отметил, что социалисты готовы отозвать свои подписи с любого из этих проектов, как это уже происходило ранее, для того, чтобы эти инициативы были выдвинуты любой другой фракцией, но в итоге были приняты на благо кишиневцев.