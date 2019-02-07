Либералы признали неизбежность победы социалистов на выборах и призвали унионистов объединиться против них

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Социалисты – явные лидеры в этой предвыборной гонке. С таким заявлением неожиданно выступил председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, призвав при этом всех проевропейцев и унионистов, участвующих в битве за депутатский мандат, объединиться против социалистов.

Дорин Киртоакэ безапелляционно заявил, что социалисты – главные претенденты на победу в предстоящей предвыборной гонке. При этом кандидат-либерал признал, что у других партий левого толка нет шансов на победу, потому что люди им больше не верят, пишет Accent TV.

– В любом случае, социалисты могут собрать гораздо больше голосов с левого фланга, потому что другие левые партии, такие как ПКРМ и «ШОР», скомпрометировали себя. Таким образом, социалисты могут набрать большинство во всех округах, – сказал Киртоакэ.

В подтверждение своих слов либерал привел нехитрый расчет распределения голосов на одном из столичных одномандатных округов.

– Социалисты могут взять по 10-12 тысяч голосов в одном одномандатном округе, при этом, кандидаты-унионисты и проевропейцы, имея большее количество сторонников на каком-нибудь из кишиневских округов, могут набрать 16-18 тысяч голосов, но все вместе. А их разделить на 2- 3 кандидатов, которые идут от этого округа, получается по 6-8 тысяч голосов, – добавил он.

Подводя итог, Дорин Киртоакэ призвал всех кандидатов-проевропейцев и унионистов объединить свои усилия в борьбе с социалистами, уточнив, что на любом одномандатном округе должен быть выбран самый лучший кандидат-унионист, и именно он должен быть противопоставлен социалистам. Либерал сообщил, что ждет ответа от всех проевропейских партий.