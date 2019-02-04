Либералы не смогли собрать подписи в поддержку некоторых своих одномандатников

Либералы не смогли собрать подписи в поддержку некоторых своих одномандатников

Либеральная партия изменила список своих кандидатов по одномандатным округам на очередных парламентских выборах, который пройдут 24 февраля 2019 года. Изначально в списке ЛП было 27 кандидатов, теперь же их осталось 20. 

По словам пресс-секретаря Либеральной партии, некоторые кандидаты не вошли в окончательный список по личным причинам. В то же время некоторых не зарегистрировали из-за того, что они собрали слишком мало подписей в свою поддержку, пишет tv8.md.

Ранее Либеральная партия представила свой список по общенациональному округу. В него не вошел бывший председатель ЛП Михай Гимпу.

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