Либералы, либерал-демократы и советники Лянкэ в Мунсовете выступили против электронных госзакупок в примэрии

Либералы, либерал-демократы и советники Лянкэ в Мунсовете выступили против электронных госзакупок в примэрии

Фракция Европейской народной партии в Муниципальном совете Кишинева предложила другим советникам отменить ранее принятый проект по электронной системе госзакупок в примэрии и подконтрольных ей ведомствах. Инициативу поддержали советники фракции  ЛП и ЛДПМ в МСК. 

Свое предложение ЕНПМ мотивировала тем, что подконтрольные примэрии ведомства не могут осуществлять закупки по электронной системе. Категорическое несогласие с этим выразил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, который подчеркнул, что «электронная система госзакупок позволяет экономить до 60% затрат».

– Если не получается организовать закупки по электронной системе, это не наша проблема, это ваша проблема. Либералы вместе с Кодряну и Киртоакэ должны находиться в одном учреждении. Никто ничего не будет отменять, тем более М-тендер.  Закупки должны осуществляться в электронном варианте, – подчеркнул он. 

Напоминаем, проект по переходу на электронную систему госзакупок разработали, внесли и приняли по инициативе фракции Партии социалистов. Его отмену и возврат к обычной системе предложила фракция ЕНПМ при поддержке ЛП и ЛДПМ.

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