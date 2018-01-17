Либералы инициировали в парламенте выход Молдовы из СНГ (ФОТО)

Фракция Либеральной партии зарегистрировала соответствующий законопроект 2 января этого года.

В документе предлагается денонсировать Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное Молдовой. Свое предложение либералы аргументируют тем, что одна из сторон нарушила ряд заложенных в основу создания СНГ принципов. Кроме этого, члены ЛП считают, что наша республика должна выйти из Содружества в связи со своим устремлением интеграции в Европейский союз.

Документ подписан пятью депутатами: Михаем Гимпу, Ионом Апостолом, Штефаном Власом, Романом Боцаном и Ионом Касианом. С его текстом можно ознакомиться ниже.