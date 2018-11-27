Либералы и другие мунсоветники, за исключением социалистов, выступили за продолжение строительного беспредела в Кишиневе

Фракция Партии социалистов выступила на сегодняшнем заседании Муниципального совета с инициативой создания специальной группы, которая занималась бы проблемами незаконного строительства в муниципии.

Как рассказал представлявший проект муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов, предлагается, чтобы данная группа изучала все нарушения в строительстве на территории муниципия Кишинев, предлагала регламенты и необходимые изменения в законодательство, а также рекомендовала администрации города приостанавливать авторизации и так далее.

– Мы предлагаем создать эту группу, чтобы гражданам, которые недовольны незаконным строительством в городе, было куда обращаться. В группу войдут представители каждой фракции Муниципального совета и гражданского общества, – отметил Одинцов.

В то же время председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебаннапомнил, что на данный момент в Кишиневе насчитывается более 2000 проблемных строек. Большинство из них находятся на территориях общественного пользования – на детских площадках, в зонах зеленых насаждений, в зонах для отдыха и так далее, сказал он.

– Я живу в такой зоне, где детсад снесли, чтобы построить дом. Так больше не может продолжаться. Сегодня один отзывает авторизацию, а другой ее выдает. Это не нормально. Этот город выглядит кое-как. В одной стороне треугольное здание, в другой стороне – желтое, третье здание впихивают между жилыми домами…Я буду голосовать за этот проект, потому что мы обещали это и в избирательной кампании, и это нормально, чтобы был орган по надзору за строительством в Кишиневе, – добавил Чебан.

Несмотря на приведенные доводы, инициативу поддержала лишь фракция ПСРМ в полном составе. Либералы и мунсоветник Демократической партии Ливиу Оборок проголосовали против. Фракция ЕНПМ и ряд советников воздержались от голосования.