Либералы гордятся закрытием российского рынка сбыта для Молдовы (ВИДЕО)

Закрытие российского рынка сбыта для молдавской плодоовощной продукции, ставшее настоящим ударом, нанесенным по молдавским сельхозпроизводителям из-за действий проевропейских партий Молдовы, по словам либералов, является одним из главных достижений достигнутым представителями ЛП в период, когда они находились у власти. Об этом депутаты данного политформирования заявили в рамках проведенной вчера пресс-конференции, пишет Accent TV.

Либералы, находившиеся в течение последних 9 лет у власти в составе различных проевропейских альянсов, ставят себе в заслугу перенаправление экспорта молдавских товаров на рынки Европейского союза. При этом представители Либеральной партии забывают упомянуть о том, что экономика Молдовы гораздо больше выигрывает именно от контактов с традиционными восточными партнерами — странами СНГ, и в особенности, с Россией, потому что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от товаров собственного производства, в то время, как экспорт в ЕС — это почти на 40% экспорт товаров после переработки, то есть реэкспорт.

– С 2009 года и до сих пор, благодаря усилиям Либеральной партии, нам удалось перенаправить экспорт молдавских товаров в Евросоюз, который на сегодняшний день составляет 66%. Благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС, экспорт Молдовы в страны Евросоюза составляет порядка 66%, в то время, как в страны СНГ – всего 24%, заявил депутат ЛП Ион Апостол.

Либералы бравируют громкими цифрами, и судя по всему не понимают, что стоило ими гордиться, если бы прирост был не за счет изменения направления экспорта – со стран СНГ и преимущественно, России, на страны-члены ЕС, а за счет реального увеличения экспорта. Но, видно, экономика, как наука, для Либеральной партии – это что-то не совсем понятное.

Также, хвастаясь этим перенаправлением экспорта молдавских товаров, а это, в основном, сельхозпродукция и ее производные, представители Либеральной партии забывают сказать, что этот шаг нанес сокрушительный удар по молдавским земледельцам, которым в одночасье закрыли российский рынок сбыта. При этом, рынок стран Евросоюза, стал доступен молдавским агрария лишь по квотам, большинство из которых так полностью и не освоено из-за несоответствия нашей продукции европейским стандартам. Для наглядности приведем лишь несколько цифр. Основной статьей молдавского экспорта являются овощи и фрукты. По данным статистики, только в прошлом году, экспорт яблок на российский рынок превысил 190 тысяч тонн, побив абсолютный рекорд за последние 20 лет. Экспорт тех же яблок в страны Евросоюза в 31 раз меньше — 6,2 тысячи тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и с экспортом абрикосов, слив, персиков и винограда и практически всей сельхозпродукции выращиваемой в нашей стране.

Напомним, что усилиями президента и благодаря его личным договоренностям с президентом России Владимиром Путиным удалось открыть российский рынок для молдавских товаров. Глава государства ставит перед собой цель добиться снятия всех ограничений на поставки молдавских товаров в РФ, и будет обсуждать этот вопрос в рамках своей предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.