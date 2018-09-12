Либералы гордятся закрытием российского рынка сбыта для Молдовы (ВИДЕО)

Либералы гордятся закрытием российского рынка сбыта для Молдовы (ВИДЕО)

Закрытие российского рынка сбыта для молдавской плодоовощной продукции, ставшее настоящим ударом, нанесенным по молдавским сельхозпроизводителям из-за действий проевропейских партий Молдовы, по словам либералов, является одним из главных достижений достигнутым представителями ЛП в период, когда они находились у власти. Об этом депутаты данного политформирования заявили в рамках проведенной вчера пресс-конференции, пишет Accent TV

Либералы, находившиеся в течение последних 9 лет у власти в составе различных проевропейских альянсов, ставят себе в заслугу перенаправление экспорта молдавских товаров на рынки Европейского союза. При этом представители Либеральной партии забывают упомянуть о том, что экономика Молдовы гораздо больше выигрывает именно от контактов с традиционными восточными партнерами — странами СНГ, и в особенности, с Россией, потому что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от товаров собственного производства, в то время, как экспорт в ЕС — это почти на 40% экспорт товаров после переработки, то есть реэкспорт.

– С 2009 года и до сих пор, благодаря усилиям Либеральной партии, нам удалось перенаправить экспорт молдавских товаров в Евросоюз, который на сегодняшний день составляет 66%. Благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС, экспорт Молдовы в страны Евросоюза составляет порядка 66%, в то время, как в страны СНГ – всего 24%,  заявил депутат ЛП Ион Апостол. 

Либералы бравируют громкими цифрами, и судя по всему не понимают, что стоило ими гордиться, если бы прирост был не за счет изменения направления экспорта – со стран СНГ и преимущественно, России, на страны-члены ЕС, а за счет реального увеличения экспорта. Но, видно, экономика, как наука, для Либеральной партии – это что-то не совсем понятное.

Также, хвастаясь этим перенаправлением экспорта молдавских товаров, а это, в основном,  сельхозпродукция и ее производные, представители Либеральной партии забывают сказать, что этот шаг нанес сокрушительный удар по молдавским земледельцам, которым в одночасье закрыли российский рынок сбыта. При этом, рынок стран Евросоюза, стал доступен молдавским агрария лишь по квотам, большинство из которых так полностью и не освоено из-за несоответствия нашей продукции европейским стандартам. Для наглядности приведем лишь несколько цифр. Основной статьей молдавского экспорта являются овощи и фрукты. По данным статистики, только в прошлом году, экспорт яблок на российский рынок превысил 190 тысяч тонн, побив абсолютный рекорд за последние 20 лет. Экспорт тех же яблок в страны Евросоюза в 31 раз меньше — 6,2 тысячи тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и с экспортом абрикосов, слив, персиков и винограда и практически всей сельхозпродукции выращиваемой в нашей стране.

Напомним, что усилиями президента и благодаря его личным договоренностям с президентом России Владимиром Путиным удалось открыть российский рынок для молдавских товаров. Глава государства ставит перед собой цель добиться снятия всех ограничений на поставки молдавских товаров в РФ, и будет обсуждать этот вопрос в рамках своей предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md