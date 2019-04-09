Lexus, подлежащий конфискации в Германии, обнаружили у молдаванина на румынской границе (ФОТО)

Lexus, подлежащий конфискации в Германии, обнаружили у молдаванина на румынской границе (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции Румынии в пункте пропуска “Албица-Яссы” остановили для проверки мужчину с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. 36-летний мужчина оказался пассажиром микроавтобуса, буксировавшим прицеп с автомобилем Lexus, зарегистрированным в Германии.

Пограничники провели дополнительные проверки и обнаружили, что данный автомобиль фигурировал в базе данных властей Германии как подлежащий конфискации, пишет politiadefrontiera.ro. Соответствующее распоряжение было выдано 19 февраля текущего года. Задержанный мужчина рассказал, что купил автомобиль за 39 500 евро и ничего не знал о случившемся.

Транспортное средство было изъято до завершения расследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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