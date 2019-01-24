“Леушены” — вновь самый востребованный пункт пропуска

“Леушены” — вновь самый востребованный пункт пропуска

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 человек нарушил режим КПП;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 974 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 18 977. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 618 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 273 пересечений, среди которых 4 759 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 248 пересечений,
  • КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 363 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 4 240 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 443 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 3 198 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 252 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 710 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 162 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 963 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 855 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.

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