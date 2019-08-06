“Леушены” стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

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В пунктах пересечения поток лиц составил 71 629. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 37 014.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 38 526 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 928.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 14 539 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 025 пересечений,

КПП «Кагул» – 6 091 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 892 пересечения,

КПП «Тудора» – 5 890 пересечений,

КПП «Паланка» – 5 166 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 160 пересечений.