“Леушены” — самый востребованный пропускной пункт за сутки

“Леушены” — самый востребованный пропускной пункт за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
  • 1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 50 052 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 790. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 903 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 256 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 105 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 892 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 5 092 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 085 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 144 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 958 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 131 пересечение,
  • КПП «Паланка» – 1 989 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 839 пересечений.
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