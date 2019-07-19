“Леушены” оказался самым загруженным КПП за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

12 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

3 попытки незаконного провоза товаров;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 70 628 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 36 772. Из общего числа людей, пересекающих границу, 39 394 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 003 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 11 419 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 970 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 589 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 001 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 921 пересечение,

КПП «Кагул» – 5 186 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 927 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 782 пересечения,

КПП «Крива» – 2 295 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 387 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.