“Леушены” оказался самым загруженным КПП за сутки

“Леушены” оказался самым загруженным КПП за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 70 628 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 36 772. Из общего числа людей, пересекающих границу, 39 394 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 003 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 11 419 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 970 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 589 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 001 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 5 921 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 5 186 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 3 927 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 3 782 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 295 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 387 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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