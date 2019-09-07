Летом поток транспорта на молдавских КПП вырос на 35% по сравнению с весной

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Поток транспортных средств на молдавских контрольно-пропускных пунктах в июне составил 405 тысяч пересечений, в июле – более 487 тысяч пересечений, а в августе – почти 580 тысяч. Общее число пересечений выросло на 35% по сравнению с весной текущего года.

Для того, чтобы сократить время ожидания на КПП, было увеличено число сотрудников и предоставлено спецоборудование для проверок. Кроме этого, к процессу пограничного контроля были привлечены и начальники постов. А в то время, когда отмечалось большое количество транспортных средств, использовались все линии контроля, независимо от направления.

Таможенная служба, в свою очередь, также модернизирует свои наиболее востребованные посты, что позволит создать дополнительные зоны таможенного контроля, передаёт tv8.md.