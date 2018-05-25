Летом поезд Кишинев-Одесса будет ездить 4 раза в неделю

Летом поезд Кишинев-Одесса будет ездить 4 раза в неделю

Начиная с 31 мая, расписание движения поезда, соединяющего столицу Молдовы с Одессой, изменится. 

Так, вместо 3 раз в неделю поезд будет курсировать 4 раза: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Нововведение продлится до 23 сентября.

Поезд будет отправляться с вокзала в Кишиневе в 06.57. Обратный маршрут – из Одессы – он будет начинать в 18.45.

Стоит отметить, что стоимость билета третьего класса составляет 142 лея, второго класса – 149 леев и третьего класса – 157 леев.

 

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