Летом поезд Кишинев-Одесса будет ездить 4 раза в неделю

Начиная с 31 мая, расписание движения поезда, соединяющего столицу Молдовы с Одессой, изменится.

Так, вместо 3 раз в неделю поезд будет курсировать 4 раза: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Нововведение продлится до 23 сентября.

Поезд будет отправляться с вокзала в Кишиневе в 06.57. Обратный маршрут – из Одессы – он будет начинать в 18.45.

Стоит отметить, что стоимость билета третьего класса составляет 142 лея, второго класса – 149 леев и третьего класса – 157 леев.