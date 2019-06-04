Лето в разгаре: в продаже уже появились первые молдавские помидоры и перец (ВИДЕО)

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В продаже появились первые молдавские помидоры и перец, выращенные в теплицах. В селе Пухачены Новоаненского района овощеводством занимается почти половина местных жителей.

– Под теплицы у нас отведено около 30 гектаров. На 15 гектарах выращиваем перец, остальные 15 – под помидоры, – рассказал примар села Пухачены.

Большинство аграриев продают овощи посредникам из Кишинёва. Килограмм перца стоит 30 леев, столько же просят и за помидоры, передаёт publika.md.

– Первого числа уже попробовали первый салат из помидоров. Получился очень вкусным. С пяти соток собрали примерно десять килограммов, – сказала сельхозпроизводитель Наталья Плэмэдялэ.

Аграрии говорят, что цены снизятся ближе к августу, когда в продаже появятся грунтовые помидоры.