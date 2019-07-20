Лето – пора многочисленных ДТП: НИП выступил с рекомендациями для авто- и мотовладельцев

По данным НИП, летом происходит больше всего ДТП с участием мотоциклистов. Наиболее распространёнными причинами аварий являются превышение скорости, обгоны, а также невнимательность водителей.
Так, с начала июня этого года произошло 35 ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых погибли 4 человека, а ещё 30 получили травмы.
В этой связи полиция рекомендует автовладельцам:
- передвигаться по выделенным для движения полосам, а не посередине дороги, смотреть в зеркала;
- соблюдать осторожность при открывании дверей;
- не совершать необдуманных маневров;
- не увеличивать скорость, если Вас обгоняют, двигаться как можно ближе к правому краю дороги.
Рекомендации мотоциклистам:
- использовать необходимую экипировку (шлем, костюм, ботинки и перчатки);
- носить светоотражающую одежду, особенно в ночное время;
- проверять техническое состояние мотоцикла перед выездом на дорогу;
- быть предельно внимательными на поворотах и перекрёстках, а также при перестроении;
- не “срезать” углы, не совершать необдуманных маневров.
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