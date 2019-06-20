Летний зной: из-за жары граждане всё чаще обращаются к врачам

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В жару число обращений в службу экстренных вызовов 112 резко возрастает. Около 20% ежедневных обращений приходятся на долю лиц, получивших тепловой и солнечный удары. Тяжелее всего приходится детям, беременным и пожилым людям.

Ответила сегодня на 370 вызовов. Около 20 человек обратились к нам после солнечного удара. Были пациенты с проблемами с сердцем и сосудами, – рассказала оператор службы 112.

Чаще всего помощь требуется пожилым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями, пишет publika.md. Врачи призывают граждан не выходить на улицу в самые жаркие часы, пить больше воды, носить одежду светлых тонов.

В поликлиниках работают специальные пункты оказания первой помощи в жару. Ежедневно туда обращаются около 60 человек, пишет источник. В основном – это люди с повышенным давлением, головными болями.

Напомним, что в летнее время обратиться за помощью можно и в специальные пункты, установленные во всех секторах столицы, а также в Кагуле, Бельцах, Кэушанах, Хынчештах, Унгенах и Комрате.