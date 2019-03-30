Летнее время: гражданам напоминают не забыть перевести часы на час вперёд

Летнее время: гражданам напоминают не забыть перевести часы на час вперёд

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, Молдова перейдёт на летнее время. Часы необходимо перевести на час вперёд, передаёт ipn.md.

Как отмечено в пресс-релизе правительства, переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза.

Официальное время меняется два раза в год: в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Республика Молдова перешла к данной практике в 1979 году.

Вместе с тем, Молдова может отказаться от перехода на новое время. Министерство экономики и инфраструктуры объявило, что до начала апреля государства-члены ЕС должны сообщить, намерены ли они отказаться от практики перехода на летнее/зимнее время. 26 марта нынешнего года европейские депутаты проголосовали абсолютным большинством за отмену сезонного изменения времени в Европейском союзе с 2021 года. Республика Молдова поступит так же, как и страны ЕС.

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