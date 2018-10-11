«Летели куски бетона, а люди звали на помощь»: автор ролика со взрывом на Рышкановке рассказал о всех ужасах того вечера (ВИДЕО)

Автор видео и его приятели первыми бросились на помощь жертвам трагедии. Им удалось вытащить женщину, в квартире которой произошёл взрыв.

Напомним, что видеозапись была опубликована на просторах интернета несколько дней назад. Молодой человек вел любительскую видеосъемку в прямом эфире в тот момент, когда раздался взрыв. Сам автор видео, Максим Беглец, проживает в столичном секторе Ботаника, но находился в тот вечер с товарищами на Рышкановке.

– Мы вышли погулять. Проходили мимо, я снимал «live» нашей прогулки, брали интервью у человека на улице. В один момент событие попало в кадр. Мощная вспышка, грохот, полетели осколки, плиты, – вспоминает парень.

Он и его друзья оказались в шоковом состоянии, тем не менее, побежали к дому, чтобы помочь нуждающимся.

– Я увидел, что там дыра в здании. Сразу побежали, чтобы помочь людям. Мы поняли, что там мог кто-то пострадать. Сразу вызвали скорую помощь и полицию, – рассказывает Максим.

Приятели добрались к квартирам, которые были повреждены. Они же и вытащили из помещения женщину, в квартире которой, по всей вероятности, произошёл взрыв.

– Люди просили о помощи. У некоторых были металлические двери и их изолировало. Попали мы в квартиру на 16 этаже, парни вынесли женщину на руках, она только разговаривать еле-еле могла, двигаться не могла. Она сказала, что это у неё взрыв произошёл. Она была одета, было видно, что только пришла домой, – вспоминает автор ролика.

Напомним, что взрыв произошёл в субботу, 6 октября, в жилом доме на Московском проспекте. Взрыв был настолько мощным, что повредил квартиры на 14, 15, 16 и 17 этажах. В результате трагедии скончались 4 человека, среди которых 4-летний ребёнок.