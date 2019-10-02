“Летела с бешеной скоростью”: водитель троллейбуса рассказал об аварии на Буюканах (ВИДЕО)

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Водитель троллейбуса №21, в который врезался Porsche, дал комментарий сразу после произошедшего. По его словам, женщина ехала так быстро, что он даже не успел заметить автомобиль.

Удар был настолько сильным, что троллейбус получил серьёзные технические повреждения, а автомобиль и вовсе превратился в груду металла. После столкновения троллейбус вылетел на обочину, окна выбило, а двери погнулись. Водитель не пострадал, так как удар пришёлся на заднюю часть транспортного средства, передаёт protv.md.

– Я стоял на перекрёстке, так как для меня горел красный сигнал светофора. Когда загорелся зелёный, я выехал на перекрёсток, после чего автомобиль врезался. Она ехала на высокой скорости, я не успел даже заметить автомобиль, – сказал водитель троллейбуса.

Напомним, что страшное ДТП произошло 30 сентября на пересечении улиц Алба-Юлия и О. Гибу столичного сектора Буюканы. Автомобиль марки Porsche выехал на перекрёсток на высокой скорости на красный сигнал светофора, в результате чего врезался в троллейбус. За рулём автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая, как стало известно позже, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за нарушения ПДД. Более того, она провела 6 месяцев в тюрьме за ДТП, спровоцированное ею. Тогда она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии на Буюканах скончался 34-летний мужчина. Более 20 пассажиров троллейбуса пострадали. По данным представителей Больницы скорой помощи, одна пассажирка троллейбуса находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии. Женщина-водитель Porsche находится между жизнью и смертью. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.