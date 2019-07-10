“Летел” со скоростью 230 км/ч: в Штефан-Водэ задержали бесстрашного лихача

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В Штефан-Водэ патрульные остановили водителя, который передвигался со скоростью 230 км/ч. В ходе проверки выяснилось, что у 41-летнего мужчины было ещё 4 нарушения ПДД, в том числе и за превышение скорости.

В тот же день сотрудники НИП обнаружили ещё одного нарушителя: 19-летний водитель ехал со скоростью 163 км/ч. Как оказалось, в течение года он допустил сразу несколько нарушений: превысил допустимую скорость, припарковался в неположенном месте и нарушил требования дорожной разметки.

Оба водителя были наказаны за совершённые нарушения в соответствии с положениями действующего законодательства.