“Летел” по встречке: пьяный водитель Toyota спровоцировал серьёзную цепную аварию в столице (ФОТО)

Ужасная авария произошла этим утром, приблизительно в 09.30, на пересечении улиц Петрикань и Мирчешть в Кишинёве.

По данным Национального инспектората патрулирования, сегодня утром в поле зрения патрульных попал автомобиль марки Toyota, который проявил неадекватное вождение, то есть ехал на чрезмерно высокой скорости и по встречной полосе. Патрульный указал водителю остановиться, но он проигнорировал приказ и продолжил движение по тротуару, после чего спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены несколько автомобилей.

В итоге лихач врезался в автомобиль марки Toyota Prius, который ехал, не нарушая ПДД. В результате ДТП три человека, которые находились в Toyota Prius, получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

Полиция тут же задержала виновного в цепной аварии. Им оказался 28-летний молодой человек. Тест на алкоголь выявил, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составляет 0,83 мг/л.

Фото: Город без маршруток