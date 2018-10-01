Лета было мало? Столичный детсад приостановил работу из-за ремонта

Лета было мало? Столичный детсад приостановил работу из-за ремонта

Детский сад №113 в столичном секторе Буюканы приостановил работу на следующие две недели. Об этом сегодня сообщила глава Управления образования сектора Буюканы Вероника Соломцки на еженедельном заседании примэрии Кишинэу, передает moldpres.md.

По ее словам, с сегодняшнего дня дошкольное учреждение закрыто в связи с выполнением ремонтных работ пищеблока.

– Родители были проинформированы о временном закрытии садика, дети были распределены по близлежащим учреждениям, – сказала она.

Почему ремонтные работы не были проведены летом, как следовало бы, не сообщается. Как отмечает источник, на Буюканах расположены 32 детских сада. В этом году капитально были отремонтированы 12 дошкольных учреждений.

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