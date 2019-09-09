Леонид Якубович приедет на фестиваль «ТЭФИ-Содружество» в Кишинев (ВИДЕО)

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Впервые в Республике Молдова! С 16 по 19 сентября в Кишиневе состоится фестиваль «ТЭФИ-Содружество». В нем примут участие знаменитые телевизионные журналисты и режиссеры из-за рубежа, будут показаны телевизионные и документальные фильмы разных стран, а также проведены мастер-классы от мэтров журналистики.

Как рассказала руководитель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при Президенте РМ Елена Левицкая-Пахомова, которая ответственна за подготовку и проведение в Кишиневе мероприятия, в фестивале примут участие представители 13 стран. 8 из них представили телевизионные сериалы. Все они будут показаны в рамках фестиваля.

– Кроме того, в день открытия состоится специальный показ для участников и для экспертного сообщества – картина «Штефан Великий. История Молдовы». Этот фильм уже тоже выходит на международный уровень, – отметила она.

В то же время президент Игорь Додон, под патронатом которого и состоится фестиваль, подчеркнул: мероприятия подобного масштаба в Молдове не было никогда.

– Прилетают очень известные люди. Прилетит Леонид Якубович и другие известные актёры, которые проведут у нас 2-3 дня. Я думаю, что у них будет возможность пообщаться и с прессой, будут мастер-классы. Это будет очень интересно и для журналистов, и для всех, – выразил уверенность Додон.

Цель фестиваля «ТЭФИ-Содружество» – формирование единого информационного пространства на территории стран СНГ, Грузии и стран Балтии; содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями, а также отдельными профессионалами в области телевидения. Мероприятие организует фонд «Академия Российского телевидения» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, а также администрации Президента Республики Молдова.