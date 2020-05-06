Лекарства с компенсациями

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У меня заканчиваются лекарства, которые я покупаю по компенсированным рецептам. В период чрезвычайного положения эти льготы действуют? Если да, то как можно получить рецепты на лекарства? В. Василиу, Яловены

Отвечает Юлиана Албу, начальник отдела закупки медицинских и фармацевтических услуг Национальной компании медицинского страхования (НКМС):

– Национальная компания медицинского страхования напоминает, что на период чрезвычайного положения у пациентов с хроническими заболеваниями есть возможность получить компенсированные лекарства в необходимом объёме для их приёма на протяжении трёх месяцев. Для этого гражданам необходимо обратиться (в том числе и по телефону) к специалистам, наделённым правом выписывать рецепты на требуемые препараты: к семейному врачу, эндокринологу, психиатру, неврологу или к педиатру.

Рецепты на компенсированные лекарства действительны во всех аптеках на территории РМ, с которыми НКМС подписала соответствующий договор на оказание услуг. С их списком можно ознакомиться на сайте компании медстрахования.