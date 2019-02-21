«Лекарства из аптечки Бога»

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Олеся Рудягина – о «Взлётной полосе», «Русском поле» и о формулах жизни

С начала года в Кишинёве по инициативе Ассоциации русских писателей Республики Молдова состоялось несколько неординарных литературных событий – Вечера православной поэзии, подведение итогов Конкурса святочных рассказов, мастерская «Литературное воскресение».

10 февраля прошла литературно-музыкальная и публицистическая встреча памяти великого поэта «Я соберу для Пушкина букет». «АиФ в Молдове» поинтересовалась, чем живёт сегодня Ассоциация русских писателей РМ у её председателя Олеси Рудягиной.

В объятиях двух родин

– Олеся Геннадьевна, вы когда-то вывели формулу своего отношения к Молдове и к России: «Россия — моя душа, Молдова — дыхание». Раскройте, пожалуйста, скобки…

– Так я определила противоречивое состояние, возникшее в 1990-е – годы разлома. Моя душа говорит на русском – полна русской литературой, искусством, музыкой, историей. Но родную Молдову, в ладонях которой появились на свет, встали на ноги, состоялись как личности и я, и мои любимые люди, в сердце заменить ничем невозможно! Молдова – святая Casa părintească. И я не могу разъять эти две родины, не воспринимаю и не понимаю себя вне хотя бы одной из них. Россия – моя душа, Молдова – дыхание. Так!

– С 2005 года вы – бессменный председатель Ассоциации русских писателей. Чем сегодня живёт ассоциация?

– Творчеством. Мы с уважением и любовью относимся друг к другу и радуемся появлению новых работ, публикациям, выходу книг. Деятельность ассоциации разножанрова – это тематические вечера и литературные встречи, выступления в лицеях и в вузах, мастер-классы; подготовка к печати рукописей, рекомендация к изданию и представление вышедших книг. В 2017 году, например, кроме авторских, при содействии Министерства культуры были изданы антология русской поэзии Молдовы начала XXI века «Неулетающие птицы» и Альбом стихов и графики о Кишинёве «Под пряным солнцем Кишинёва» – совместный проект ассоциации, библиотеки им. М. В. Ломоносова и Товарищества русских художников РМ «М-АРТ». Это и публикации за пределами Молдовы, и мастерская «Литературное воскресение», которая проводится каждое первое воскресенье месяца, и Республиканский конкурс «Шерпенский плацдарм», и конкурс Святочного рассказа. К нашей радости в нём четвёртый год принимают участие и приднестровские авторы, с которыми у АРП сложились тёплые творческие контакты. А с 2014 года мы при поддержке Российского центра науки и культуры организуем ежегодный международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка», собирающий гостей – известных литераторов из разных стран. Около десяти лет проводим республиканский литературный конкурс для молодёжи «Взлётная полоса».

Разбег на «Взлётной»

– Что даёт молодым авторам участие в этом конкурсе?

– Возможность роста, предложения публикаций и вступление в молодёжную секцию ассоциации. Кроме этого, победа даёт ребятам право участвовать в международных конкурсах, серьёзных фестивалях, литературных семинарах за пределами страны.

Есть чем гордиться. На «Взлётной» получили «разбег» и Татьяна Волошина-Орлова – тонкий поэт и прозаик, недавно завоевавшая третье место в российском конкурсе «Новая детская сказка». Одно из издательств выпустило «Азбуку» с её добрыми стихами. Это и Леонид Поторак, победивший в турнире поэтов международного конкурса «Пушкин в Британии» в Лондоне и во многих других. Ныне он учится в Праге, активно печатается в России и в Чехии. Это и разносторонне одарённая Лера Чеботарёва, которая сегодня получает второе высшее образование в прославленном ВГИКе. Её работы входили в шорт-листы российских конкурсов, а пьеса Selfuck опубликована в знаменитом альманахе «Современная драматургия». Это и Диана Жалбэ – удивительный переводчик, в 2018 году занявшая второе место в конкурсе «Свеча толмача» Международного литературного фестиваля «Эмигрантская лира» в Бельгии. Это и Павел Полищук – участник многих поэтических международных фестивалей.

Ассоциация объединяет талантливых авторов. Мы не принимаем «для количества». Стараемся удерживать высокую планку творчества.

– А что является мерилом художественности?

– Думаю, гармония формы и содержания. Оригинальность мысли, её глубина, свежие, не заимствованные образы, собственный взгляд на мир, узнаваемый язык, голос, помноженные на мастерство.

Связующая нить

– С кем из литераторов, покинувших наш край, вы поддерживаете отношения?

– С поэтом, издателем Николаем Сундеевым (Сан-Франциско), почти 30 лет назад основавшим Ассоциацию русских писателей Молдовы, с замечательным поэтом Виктором Голковым (Израиль), с Денисом Башкировым – автором идеи и редактором интернет-портала «Подлинник», с блестящим прозаиком и журналистом Светланой Мосовой (Санкт-Петербург), с поэтом Олегом Максимовым, с Викторией Алесенковой, ныне кандидатом искусствоведения, доцентом Саратовского театрального института, с Эдуардом Побужанским – поэтом, основателем и главным редактором литературного издательства «Образ» в Москве. До самого ухода поддерживали связь с дорогими нашими земляками – известным московским поэтом Кириллом Ковальджи и переехавшим в Питер Виктором Сундеевым – соредактором «Подлинника», с недавнего времени – со Стэфом Садовниковым из Москвы. Мы стараемся друг друга не терять.

Поле для литераторов

– Ассоциация с 2010 года выпускает литературно-художественный и публицистический журнал «Русское поле». Как учредитель и главный редактор, расскажите, пожалуйста, о его направлениях, темах.

– Стараемся следовать традициям классического толстого журнала русского типа, сочетавшего в себе литературно-художественный сборник, научную энциклопедию и публицистически заострённую газету. Единственный в стране литературный «толстяк», выходящий на русском языке, собирает под своей обложкой самое значительное и яркое из того, что происходит в культурной жизни русского поля Молдовы, восстанавливает забытые или намеренно забываемые страницы его истории. Рубрики варьируются, их много. Но неизменны «Пушкинская горка» – поэзия и «Поле притяжения» – проза. К слову, журнал – не коммерческий проект, мы раздаём его в библиотеки, общины, читателям. Недавно он был представлен в Москве на международном фестивале «Русская поэзия за пределами России» наряду со знаменитыми старейшими русскими литературными журналами зарубежья.

Обнадёживающее многоточие

– Однажды на мастер-классе поэзии и прозы преподаватель Литературного института им. А. М. Горького подметил, что молдавские авторы отдают предпочтение многоточию. И поинтересовался, почему они недолюбливают точку? Как вы думаете, частое использование того или иного знака может ли свидетельствовать о психологических особенностях человека?

– Как-то Александр Ковалов, филолог и доктор истории, на конференции по русскому языку в Академии наук выступил с докладом об особенностях пунктуации в моих стихах. Следовало, что многоточие даёт возможность различного толкования, домысливания, недосказанности и даже надежду на лучшее. Может быть. Думаю, многоточие ещё и следствие былой неуверенности в своих силах – речь шла о первых книгах. Пока, с Божьей помощью, нашла себя, пережила множество комплексов и мучительный страх бесполезности. Но и ландшафт, и климат нашего края не располагают к точкам, резкой категоричности. Да и сама жизнь не заканчивается точкой с уходом…

– «Стихи – лекарства из аптечки Бога» – строчка из вашего стихотворения. Почему вы так считаете?

– Потому, что поэзия врачует. Поднимает. Без неё задыхаешься. Потому что «В начале было Слово. И слово было у Бога. И слово было Бог!»

ДОСЬЕ

Олеся Рудягина – поэт, публицист, прозаик, Master al literaturii РМ. Родилась в Кишинёве. Окончила Молдавскую госконсерваторию им. Г. Музическу по классу фортепиано. Член Союза писателей Молдовы и СП России, исполкома Международного сообщества писательских союзов. Награждена специальным призом «За вклад в сбережение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» Международного литературного конкурса «Русская премия». Более 30 лет работает в ТРК «Молдова–1». Автор шести поэтических книг, публицистических статей, ряда телепередач, диссертации мастера филологии «Тема Родины в произведениях русских поэтов Молдовы», документального фильма «72 носочка».

Подготовила Татьяна Мигулина