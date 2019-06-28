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В конце этой недели молдавский лей сохранит свои позиции по отношению к основным валютам. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы.

Таким образом, в ближайшие три дня только доллар США подешевеет на один бан, а остальные основные валюты сохранят свои прежние котировки.

Доллар будет стоить 18 леев и 14 банов, что на один бан меньше, чем сегодня, а единая европейская валюта останется на уровне 20 леев и 64 банов.

Румынский лей будет по-прежнему стоить 4 лея 37 банов, как и украинская гривна, которая сохранит свою стоимость в 69 банов. Неизменной останется и цена российского рубля. Он будет стоить 28 банов, пишет moldpres.md.