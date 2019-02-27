Лей сюрпризов не готовит

Лей сюрпризов не готовит

Ходят слухи, что молдавский лей искусственно удерживался властями, чтобы не пугать народ перед выборами. Нам ждать очередной его девальвации? П. Харитонов, Каушаны

Отвечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»: Эти слухи не выдерживают никакой критики. Нынешний, плавающий курс естественным рыночным образом балансируется спросом и предложением валюты со стороны импортёров, экспортёров, а также граждан, работающих за пределами страны.

Стабильность курса возникла не вчера и не сегодня, лей достаточно уверенно себя чувствует с начала 2017 года. За 2017-й доллар подешевел с 19,98 до 17,10 лея (-14,4%). За 2018-й он подорожал с 17,10 до 17,4, то есть всего лишь на 0,2%. Сегодня американская валюта существенно дешевле, чем два года назад, и всё это без специальных усилий со стороны Нацбанка.

Если бы НБМ искусственно занижал доллар, это можно было бы заметить по снижению валютных резервов. Однако на практике происходит ровно обратное – резервы растут. В 2017 г. валютные резервы НБМ увеличились на $597,33 млн (+27,1%) и составили $2,803 млрд на конец года. Уже тогда они достигли докризисного уровня и снова превысили показатель $2,8 млрд, впервые с января 2014 года. В 2018-м валютные резервы НБМ выросли на $191,93 млн (+6,8%), и на конец года составили $2,995 млрд. При этом в ноябре они поднимались до рекордных $3,050 млрд.

Таким образом, мы видим, что устойчивость лея носит долгосрочный характер, достигается естественным образом без затрат валютных резервов, и никак не связана с выборами. Вероятнее всего, до конца 2019-го курс доллара вряд ли покинет диапазон 16,5-17,5 лея.

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