Лей сюрпризов не готовит

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Ходят слухи, что молдавский лей искусственно удерживался властями, чтобы не пугать народ перед выборами. Нам ждать очередной его девальвации? П. Харитонов, Каушаны

Отвечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»: Эти слухи не выдерживают никакой критики. Нынешний, плавающий курс естественным рыночным образом балансируется спросом и предложением валюты со стороны импортёров, экспортёров, а также граждан, работающих за пределами страны.

Стабильность курса возникла не вчера и не сегодня, лей достаточно уверенно себя чувствует с начала 2017 года. За 2017-й доллар подешевел с 19,98 до 17,10 лея (-14,4%). За 2018-й он подорожал с 17,10 до 17,4, то есть всего лишь на 0,2%. Сегодня американская валюта существенно дешевле, чем два года назад, и всё это без специальных усилий со стороны Нацбанка.

Если бы НБМ искусственно занижал доллар, это можно было бы заметить по снижению валютных резервов. Однако на практике происходит ровно обратное – резервы растут. В 2017 г. валютные резервы НБМ увеличились на $597,33 млн (+27,1%) и составили $2,803 млрд на конец года. Уже тогда они достигли докризисного уровня и снова превысили показатель $2,8 млрд, впервые с января 2014 года. В 2018-м валютные резервы НБМ выросли на $191,93 млн (+6,8%), и на конец года составили $2,995 млрд. При этом в ноябре они поднимались до рекордных $3,050 млрд.

Таким образом, мы видим, что устойчивость лея носит долгосрочный характер, достигается естественным образом без затрат валютных резервов, и никак не связана с выборами. Вероятнее всего, до конца 2019-го курс доллара вряд ли покинет диапазон 16,5-17,5 лея.