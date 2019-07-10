Лей продолжает укрепляться по отношению к евро и доллару

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Национальная валюта продолжает укрепляться по отношению к евро и доллару, согласно официальному курсу Национального банка Молдовы, установленному на среду, 10 июля.

Таким образом, доллар подешевел на три бана, и будет стоить сегодня 17 леев и 86 банов. Единая европейская валюта потеряла шесть банов – в среду её стоимость составит 20 леев, передаёт moldpres.md.

Румынский лей подешевел на два бана – до 4 леев и 23 банов. Котировки российского рубля и украинской гривны остаются неизменными, то есть, на уровне 28 и 69 банов соответственно.