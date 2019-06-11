Лед тронулся: несколько полицейских решили перейти на сторону новой власти

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Ряд полицейских объявили, что будут подчиняться новому главе Генерального инспектората полиции Георге Балану, а также министру внутренних дел Андрею Нэстасе.

– От себя лично и от своих коллег хочу объявить вам, что мы признаем новое правительство, возглавляемое Майей Санду. Призываем всех коллег последовать нашему примеру, чтобы мы избежали столкновений и сохранили общественный порядок, – заявил глава шестого управления Национального инспектората расследований Анатолие Маковей.

Отвечая на вопрос о том, какова позиция других подразделений полиции по этому поводу, Маковей сказал, что “скоро, очень скоро, вы услышите и их голос”, пишет unimedia.info.