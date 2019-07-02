Лед тронулся: Генпрокуратура заявила о передаче руководству страны документов по “краже века”

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Генеральная прокуратура сообщила сегодня, что направила руководству страны, в том числе Президенту Республики Молдова, председателю парламента и премьер-министру отчет, касающийся расследований дел о банковском мошенничестве.

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, в отчете содержится информация о процессе расследования, действиях органов, участвующих в расследовании, международной юридической помощи и полученных до сих пор результатах.

– В этой связи прокуратура заверяет и общество, и власти в том, что уголовное преследование, являющееся процессом сбора доказательств, продвинулось и что будут приложены все усердие и экспертиза правоохранительных органов для его завершения, – уточняется в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что ранее парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока “АКУМ”, была создана специальная следственная комиссия по “краже века”.