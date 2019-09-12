Лечение рака в Германии

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Медицина развивается, и те болезни, которые раньше были неизлечимыми, сегодня успешно поддаются лечению.

Немалые успехи достигнуты в области онкологии. При этом данная область медицинской науки остается одной из наиболее высокотехнологичных и дорогостоящих. Качественное и эффективное лечение требует современного оборудования. Поэтому значительно больших успехов в борьбе с раком добиваются врачи развитых стран, таких как Германия. В немецких клиниках успешно излечиваются многие злокачественные опухоли. Даже если полностью вылечить заболевание не удается, с использованием новых методик терапии жизнь пациента можно продлить на долгие годы.

Какие методы используются для лечения рака?

Основными методами лечения рака в Германии остаются хирургическое вмешательство, дистанционная лучевая терапия и химиотерапия. При разных видах онкологических заболеваний они используются в тех или иных комбинациях, в зависимости от расположения, гистологического типа опухоли, её стадии.

Основным методом лечения остается операция. Без удаления новообразования рассчитывать на излечение рака можно очень редко: разве что на самых ранних стадиях онкологического процесса. Все остальные ситуации требуют проведения хирургического лечения. Прочие методики используются как дополнение к операции, чтобы:

снизить риск рецидива;

уменьшить новообразование в размерах перед его резекцией.

Иногда лечение проводят без операции. Это возможно, если рак не агрессивный и очень медленно растет, либо напротив, в запущенных стадиях заболевания, когда успех хирургического вмешательства видится врачу маловероятным.

Другие методы лечения рака, которые используются в клиниках Германии:

брахитерапия – введение радиоактивных гранул в онкологический очаг для разрушения опухоли;

малоинвазивные процедуры для деструкции небольших опухолей – используется лазер, радиохирургия, криодеструкция;

фотодинамическая терапия – введение в организм фотосенсибилизатора, накапливающегося в опухоли, с последующим её облучением (раковые клетки разрушаются под действием света с определенной длиной волны, который активирует сенсибилизатор);

эмболизация – блокирование доступа крови к опухоли, вследствие чего наблюдается её регресс;

гормональная терапия – введение в организм препаратов, блокирующих действие гормонов, под действием которых опухоль растет быстрее;

иммунная терапия – использование препаратов, которые стимулируют иммунитет для борьбы с онкологическим заболеванием;

таргетная терапия – применение лекарств, которые воздействуют не на все клетки организма, а только на раковые клетки за счет наличия на их поверхности особых белков;

радионуклидная терапия – введение в организм радиоактивных изотопов, которые избирательно накапливаются в раковых клетках и разрушают их;

радиохирургия – разрушение опухолей большими дозами радиации (гамма-нож, кибернож).

Почему в Германии лучше?

Есть несколько основных причин, по которым пациенты предпочитают пройти лечение рака в Германии, несмотря на более высокую стоимость медицинских услуг в этой стране:

высокоточная диагностика с использованием современного диагностического оборудования;

годами наработанные схемы лечения рака, в зависимости от стадии, гистологического и молекулярного типа, обнаруженных в опухоли генетических мутаций и других факторов;

использование инновационных методик, которые ещё не применяются в большинстве стран мира;

опытные, высококвалифицированные онкологи и хирурги;

наличие современного оборудования, позволяющего использовать новейшие методы облучения, радиохирургии, проводить робот-ассистированные операции;

комфорт пациента, качественный уход и полноценная реабилитация.

Немецкие врачи ставят своей целью не только выживание пациента, но и сохранение хорошего качества жизни. Поэтому лечение проводится наиболее щадящим способом, обеспечивающим наилучший функциональный и эстетический эффект. Несколько примеров:

при раке простаты операция проводится таким образом, чтобы у мужчины сохранилась эрекция;

при раке груди выполняется пластика молочной железы, чтобы сохранить эстетичность груди;

при раке костей врачи стараются избегать ампутаций, выполняя преимущественно органосохраняющие операции (затем проводится реабилитация для восстановления функции конечности);

при раке шейки матки и желании женщины сохранить репродуктивную функцию предпочтение отдают менее радикальным операциям, оставляющим шансы на беременность.

Многие едут в Германию в поисках инновационных методов лечения. При многих видах злокачественных опухолей в этой стране применяются новые, более эффективные терапевтические и хирургические подходы. Несколько примеров:

после удаления опухоли кишечника используется гипертермическая интраперитонеальная терапия – врачи промывают брюшную полость раствором химиопрепаратов для уничтожения оставшихся раковых клеток, что снижает риск рецидива;

при новообразованиях брюшной полости предпочтение отдается лапароскопическим операциям – более сложным в исполнении, но в то же время более щадящих и безопасных;

рак простаты с метастазами лечится изотопами лютеция и актиния, которые вводятся в организм, накапливаются в первичной опухоли и метастатических очагах, быстро разрушая раковые клетки;

при раке мозга используется протонная терапия, которая позволяет разрушить небольшую опухоль без операции, с минимальными рисками для здоровья пациента;

труднодоступные опухоли мозга лечат с использованием лазерной абляции под контролем МРТ;

при раке лёгкого используются бронхопластические операции, позволяющие оперировать даже тех пациентов, которым врачи в родной стране отказали в хирургическом лечении.

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