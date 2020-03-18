Лечащие коронавирус врачи получают пожертвования от добровольцев (ФОТО)

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Команды врачей службы скорой помощи получат продукты и средства гигиены. Это стало возможным благодаря онлайн-платформе “Împreună pentru voi!”, созданной в поддержку медиков, которые борются с COVID-19.



Пожертвование в размере более 30 тысяч леев поступило сегодня от представителей благотворительного сайта caritate.md и трёх гражданских активистов.

– Сотрудники центра выражают искреннюю благодарность представителям инициативной группы, которые не остаются равнодушными к людям, сражающимся с коронавирусом, – сообщается на странице Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи в Facebook.

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