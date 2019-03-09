Лебединский: ПСРМ в очередной раз доказала, что является самой мощной политической силой (ВИДЕО)

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Представитель Партии социалистов в Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский прокомментировал решение КС, который сегодня признал результаты выборов и утвердил мандаты депутатов.

Лебединский отметил, что это, возможно, была самая тяжелая и грязная избирательная кампания за всю историю независимой Молдовы.

– Но несмотря на то, что все предвыборные конкуренты атаковали Партию социалистов, ПСРМ получила 35 мандатов из 101, в очередной раз доказав, что она является самой мощной политической силой, с самым высоким доверием населения. Хотим поблагодарить наших избирателей за поддержку. Заверяем граждан в том, что все избранные депутаты Партии социалистов будут действовать для разрешения проблем государства и народа, – сказал он.

Лебединский также отметил, что в понедельник коллегиальные органы ПСРМ соберутся для принятия решений по поводу дальнейших действий как избранных депутатов Партии социалистов, так и в целом формирования, после чего партия объявит свою повестку.