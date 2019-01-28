Лебединский: ПСРМ стала мишенью для атаки всех конкурентов на выборах

0

Как и было сказано ранее, социалисты оспорили в суде решение Центральной избирательной комиссии о создании избирательных участков за границей на предстоящих парламентских выборах. Как отметил представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский, на заседании суда социалистам удалось доказать, что, принимая решение о количестве участков, правительство и ЦИК напрочь проигнорировали предложения дипломатических миссий РМ за рубежом.

В качестве примера он привел ситуацию с посольством Молдовы в Российской Федерации. Дипломатическая миссия запросила открытие 22 участков, тогда как правительство решило открыть всего 11. Примечательно, что участки будут открыты, в том числе, в 5 населенных пунктах, где концентрации молдаван либо нет, либо она снижена, что, по мнению социалистов, может позволить властям манипулировать тем, что молдаване в России не вышли к избирательным урнам. Однако несмотря на приведенные аргументы, суд не разделил позицию социалистов и пока не встал на сторону граждан. ПСРМ оспорила вердикт в Высшей судебной палате.

Говоря же в целом о предвыборной кампании, Лебединский отметил, что Партия социалистов стала мишенью всех оппонентов. В частности, он упомянул поданное кандидатом от ДПМ обращение против претендента ПСРМ в Рышканах Владимира Миздренко за якобы допущенные социалистом нарушения еще до того момента, как он был зарегистрирован в избирательной гонке. Были зарегистрированы атаки на социалистов и со стороны других кандидатов – блока “Акум”, Либеральной партии, Партии коммунистов и так далее.

Лебединский отметил, что социалисты работают и будут продолжать работать в рамках закона, и что они документируют все допущенные контркандидатами нарушения, в том числе, те, которые впоследствии могут поставить под сомнение подлинность выборов и их результатов.