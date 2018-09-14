Лебединский: Лидеры “правых” стали адвокатами гомосексуализма в Молдове

Лебединский: Лидеры “правых” стали адвокатами гомосексуализма в Молдове

Адепты партий “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, а также ЛДПМ вновь продвигают антиконституционные и аморальные месседжи. Критикуя Всемирный конгресс семей, организованный под руководством главы государства, так называемые “правые” партии превратились в адвокатов гомосексуализма в Молдове, как уже долгое время являются адвокатами унионистских и антигосударственных идей. 

Об этом на своей странице в социальной сети написал пресс-секретарь, советник президента Максим Лебединский.

– Бессмысленно говорить им, что содомия – большой грех. Их идеологические или другого характера предпочтения – их личное дело. Но необходимо напомнить им, что традиционная семья защищена Конституцией, а любая пропаганда, направленная против семейных норм, является антиконституционной, – отметил он. 

В данной связи Лебединский призвал лидеров ПДС, ППДП и ЛДПМ проинформировать своих членов о статье 48 Конституции РМ, которая гласит:

(1) Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства

(2) Семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей.

(3) Условия заключения, расторжения брака и признания его недействительным устанавливаются законом.

(4) Дети обязаны заботиться о родителях и помогать им.

Стоит отметить, что возмущение “правых” партий вызвало сделанное президентом на открытии конгресса заявление о том, что аморальные фестивали в Молдове, подрывающие традиционные семейные ценности, следует объявить вне закона.

Нелишним будем напомнить, что ранее представители ЛГБТ-сообщества оказали поддержку Майе Санду на выборах президента Молдовы в 2016 году, а та, в свою очередь, приняла участие в их шествии в молдавской столице.

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