Лебединский: КС расширяет свои полномочия своими же решениями (ВИДЕО)

Конституционный суд присвоил себе полномочия, которые ему не принадлежат и не могут ему принадлежать. Об этом советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил в ходе публичных дебатов на тему законности приостановления полномочий президента.

Основной проблемой, по мнению Лебединского, является тот факт, что этот случай не появился непосредственно тогда, когда президент отказался утверждать на должность двух министров. Проблема возникла тогда, когда пришло время интерпретировать пункт 6 статьи 98 Конституции РМ.

– В одном из своих постановлений, КС де-факто взял на себя функции парламента, а именно полномочия конституционного большинства, которое может менять Конституцию, или полномочия граждан, которые могут менять Конституцию путём референдума. КС установил, что его решения являются одним целым с Конституцией, и что его интерпретационные решения равнозначны Конституции, отсюда и началась вся проблема. Вы не найдете ни одного нормативного акта, ни одного предложения во всем тексте Конституции РМ, которое бы гласило, что решения КС равны конституционному закону. То есть, мы видим, что КС взял на себя полномочия, которые ему не принадлежат и не могут ему принадлежать, – отметил он.

Впоследствии, подчеркнул Лебединский, КС, расширил клятву президента РМ, в соответствии с которой президент обязывается гарантировать суверенность, уважать Конституцию и законы РМ. В частности, КС считает, что президент обязан уважать и решения Конституционного суда, и любое нарушение распоряжения КС – это нарушение клятвы. Таким образом, КС каждый раз расширяет свои полномочия своими личными решениями.

Говоря о короле Бельгии, которого также временно отстранили от полномочий и которого другие приводят в пример, то, по мнению Лебединского, в этом случае нельзя сравнивать Бельгию с РМ, так как в случае с Бельгией полномочия короля были приостановлены по его собственной воле.

– Важно знать, что в случае с Бельгией, который является уникальным в мире, король дал согласие на приостановление своих полномочий и дал согласие на то, чтобы определённый закон был подписан правительством вместо него, так как подписание закона противоречило его личным и религиозным интересам. Поэтому мы не можем приводить в пример случай Бельгии для РМ, – отметил он.

Лебединский также отметил, что, согласно Конституции, президент не обязан давать ответ в течение 14 дней на запросы премьера о перестановках в правительстве и что он не обязан назначать министров при второй попытке их назначения.