ЛДПМ сменила председателя

ЛДПМ сменила председателя

Депутат Либерально-демократической партии, лидер фракции ЛДПМ в парламенте страны Тудор Делиу был избран новым председателем формирования в рамках VIII внеочередного съезда партии. 

Как сообщают источники внутри ЛДПМ, Делиу был избран на новый пост “практически единогласно”. В то же время предыдущий председатель формирования Виорел Чиботару представил на мероприятии отчет о деятельности и добровольно подал в отставку, пишет ziarulnational.md.

Вице-председателями ЛДПМ были избраны Мария Чобану, Вадим Пистринчук, Александру Бужоряну и Ион Тергуцэ.

 

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