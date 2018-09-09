ЛДПМ сменила председателя

Депутат Либерально-демократической партии, лидер фракции ЛДПМ в парламенте страны Тудор Делиу был избран новым председателем формирования в рамках VIII внеочередного съезда партии.

Как сообщают источники внутри ЛДПМ, Делиу был избран на новый пост “практически единогласно”. В то же время предыдущий председатель формирования Виорел Чиботару представил на мероприятии отчет о деятельности и добровольно подал в отставку, пишет ziarulnational.md.

Вице-председателями ЛДПМ были избраны Мария Чобану, Вадим Пистринчук, Александру Бужоряну и Ион Тергуцэ.