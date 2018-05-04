Латание дорог продолжается: какие улицы в Кишиневе сегодня следует объезжать, чтобы не попасть в пробку

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 4 мая, на некоторых улицах города будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением так называемых работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры.

Работы затронут следующие улицы Кишинева.

Центр:

Григоре Уреке;

Романэ;

А. Ботезату;

Колина Пушкин;

Прункул;

Замфир Арборе;

Хынчешть;

Малина Микэ;

Г. Кашу;

Николае Тестимициану;

Унгуряну.

Буюканы:

Алба-Юлия;

27 марта 1918.

Рышкановка:

Тудор Владимиреску.

Чеканы:

Студенческая;

Михай Садовяну.

Ботаника:

Мунчештское шоссе;

Дачия;

Траян;

Сармизеджетуса.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.