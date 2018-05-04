Латание дорог продолжается: какие улицы в Кишиневе сегодня следует объезжать, чтобы не попасть в пробку

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 4 мая, на некоторых улицах города будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением так называемых работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры.
Работы затронут следующие улицы Кишинева.
Центр:
- Григоре Уреке;
- Романэ;
- А. Ботезату;
- Колина Пушкин;
- Прункул;
- Замфир Арборе;
- Хынчешть;
- Малина Микэ;
- Г. Кашу;
- Николае Тестимициану;
- Унгуряну.
Буюканы:
- Алба-Юлия;
- 27 марта 1918.
Рышкановка:
- Тудор Владимиреску.
Чеканы:
- Студенческая;
- Михай Садовяну.
Ботаника:
- Мунчештское шоссе;
- Дачия;
- Траян;
- Сармизеджетуса.
Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.
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