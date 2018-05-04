Латание дорог продолжается: какие улицы в Кишиневе сегодня следует объезжать, чтобы не попасть в пробку

Латание дорог продолжается: какие улицы в Кишиневе сегодня следует объезжать, чтобы не попасть в пробку

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 4 мая, на некоторых улицах города будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением так называемых работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры. 

Работы затронут следующие улицы Кишинева.

Центр: 

  • Григоре Уреке;
  • Романэ;
  • А. Ботезату;
  • Колина Пушкин;
  • Прункул;
  • Замфир Арборе;
  • Хынчешть;
  • Малина Микэ;
  • Г. Кашу;
  • Николае Тестимициану;
  • Унгуряну.

Буюканы:

  • Алба-Юлия;
  • 27 марта 1918.

Рышкановка: 

  • Тудор Владимиреску.

Чеканы:

  • Студенческая;
  • Михай Садовяну.

Ботаника: 

  • Мунчештское шоссе;
  • Дачия;
  • Траян;
  • Сармизеджетуса.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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